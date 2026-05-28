Захарова стала победительницей премии ИРИ

Представитель МИД Мария Захарова стала обладательницей премии ИРИ, сообщил корреспондент NEWS.ru. Она одержала победу в номинации «Сила в правде». Захарова поблагодарила сотрудников российских дипмиссий по всему миру за проделанную работу в цифровой среде.

Мы начинали в 2010 году и нужно было определиться, на что мы делаем ставку. <...> Мы сделали ставку на наших людей, на ребят, которым интересно, на ребят, которые работают в различных точках мира. У которых есть потенциал в творчестве, которые иногда, — отметила Захарова.

Отмечается, что церемония награждения проходит во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В нем собрались представители власти, медиаиндустрии, цифровых технологий, культуры и искусства для чествования лучших авторов социально значимого контента.

