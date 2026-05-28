Назван самый популярный предмет по выбору на ЕГЭ

Обществознание является самым популярным среди школьников предметом по выбору на едином государственном экзамене, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в Москве на финале V Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди учителей обществознания. Он также рассказал, что в российских школах работают около 65 тыс. учителей обществознания, передает пресс-служба правительства России.

Обществознание как предмет, на который наш президент обращает внимание и говорит, что это правовая основа всей подготовки нашего подрастающего поколения, является еще и самым популярным среди учащихся предметом, по которому они выбирают ЕГЭ. Именно этот предмет выбрало в прошлом году более 300 тыс. наших учащихся, — сказал Чернышенко.

Ранее учитель математики, эксперт по ЕГЭ Иван Меньшиков заявил, что избежать трат на репетитора при подготовке к экзаменам возможно, если ребенок достаточно самостоятельный. Он подчеркнул, что методических материалов и даже видеоразборов от педагогов очень много. При этом специалист предупредил, что главное — это базовый уровень знаний школьника.