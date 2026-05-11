Названо количество победителей Всероссийской олимпиады школьников

Чернышенко: свыше 4 тыс. школьников стали победителями всероссийской олимпиады

Свыше 4 тыс. школьников стали победителями и призерами всероссийской олимпиады в 2025–2026 учебном году, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он поздравил ребят с высокими результатами и поблагодарил учителей и родителей за поддержку.

В финальных состязаниях приняли участие более 8,3 тыс. школьников, а победителями и призерами стали свыше 4 тыс. ребят. Поздравляю каждого с высоким результатом, а учителей, наставников и родителей благодарю за поддержку! Желаю победителям и призерам олимпиады в будущем выбрать верную стратегию развития и применять свои знания на благо страны, — рассказал Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что каждый девятый участник пробовал силы сразу в двух дисциплинах. Лидерами по числу финалистов стали Москва, Московская область и Татарстан. Эти же регионы лидируют по числу победителей и призеров, а также Санкт-Петербург.

Самой многочисленной стала олимпиада по информатике, собрав 1226 участников из 77 регионов. Также в топе по популярности — физика, математика и химия.

Ранее Рособрнадзор опубликовал методические рекомендации для участников единого государственного экзамена, в которых перечислены разрешенные к использованию предметы в зависимости от сдаваемой дисциплины. Выпускники могут приносить с собой непрограммируемый калькулятор, линейку, орфографический словарь, а также еду, воду и необходимые лекарства.

