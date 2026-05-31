Лукашенко поставил точку в вопросе участия Минска в украинском конфликте Лукашенко: белорусских солдат не было на Украине

Белорусских солдат никогда не было на Украине и не будет, заявил президент республики Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит БелТА, Киев в последнее время часто высказывается агрессивно против Минска из-за ряда европейских стран. При этом глава государства добавил, что США занимают правильную позицию по украинскому конфликту.

Этого никогда не будет. Никогда! Наших там солдат не было и не будет, — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что республика не намерена втягиваться в украинский кризис. По его словам, в этом нет никакой необходимости. Глава государства отметил, что Минск будет вовлечен в конфликт в том случае, если против республики будет совершена агрессия. При этом он отметил, что Западу не стоит переживать из-за недавно прошедших совместных военных учений Белоруссии и России.

Кроме того, Лукашенко заявил о готовности встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским для обсуждения двусторонних отношений. Глава государства добавил, что переговоры могут пройти как на территории Белоруссии, так и на Украине.