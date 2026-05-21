Лукашенко высказался о возможной встрече с Зеленским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским для обсуждения двусторонних отношений, сообщает БелТА. По словам белорусского лидера, переговоры могут пройти как на территории Белоруссии, так и на Украине.

Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого. В любой точке — Украины, Беларуси — я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И, может, поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами у нас есть о чем разговаривать, а с Украиной — не о чем, — сказал Лукашенко.

Президент республики также заявил, что Белоруссия не намерена втягиваться в украинский кризис. По его словам, в этом нет никакой необходимости. Глава государства отметил, что Минск будет вовлечен в конфликт в том случае, если против республики будет совершена агрессия.

До этого президент Украины ввел санкции против двух сыновей белорусского лидера Александра Лукашенко. Ограничения установлены на 10 лет. Согласно указу, опубликованному на сайте Зеленского, санкции вводятся против Виктора и Дмитрия Лукашенко. В этот список также попали 16 граждан Белоруссии и 11 юридических лиц.