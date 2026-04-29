Зеленский ввел санкции против детей Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против двух сыновей белорусского лидера Александра Лукашенко. Ограничения установлены на 10 лет.

Согласно указу, опубликованному на сайте Зеленского, санкции вводятся против Виктора и Дмитрия Лукашенко. В этот список также попали 16 граждан Белоруссии и 11 юридических лиц.

Ранее украинский лидер заявил о введении новых санкций против 23 танкеров, задействованных, по версии Украины, в транспортировке российских нефтяных грузов. Ограничительные меры затронули и 20 физических лиц, а также четыре компании из РФ.

До этого Украина пригрозила Израилю скандалом, если власти позволят судну из России Panoramits, которое перевозит зерно, зайти в порт Хайфы. Известно, что Киев следил за ситуацией. После этого израильского посла в Киеве вызвали в МИД и вручили ноту протеста. В то же время Зеленский поблагодарил короля Великобритании Карла III за его обращение к Конгрессу США с призывом продолжать оказывать помощь украинской стороне. Он обратился с благодарностью и ко всей королевской семье.