Киев устроил Израилю истерику из-за судна с российским зерном

27 апреля 2026 в 18:58

Axios: Украина пригрозила Израилю скандалом из-за судна с российским зерном

Украина пригрозила Израилю скандалом, если власти еврейского государства позволят российскому судну Panoramits, перевозящему зерно с новых территорий России, зайти в порт Хайфы, написал в соцсети Х корреспондент издания Axios Барак Равид со ссылкой на украинский дипломатический источник. По словам собеседника, Киев отслеживает ситуацию.

Это будет иметь последствия, особенно для наших двусторонних отношений [с Израилем], — сказал украинский источник.

Ранее Министерство транспорта РФ сообщило, что российский танкер «Анатолий Колодкин», перевозивший гуманитарную помощь, благополучно достиг берегов Кубы и начал выгрузку в порту назначения. Судно привезло островному государству 100 тыс. тонн нефти, необходимой для преодоления энергокризиса.

Кроме того, генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес заявил, что взимание платы с кораблей за проход через Ормузский пролив незаконно и противоречит нормам международного права. По словам главы ИМО, ни одна страна не вправе блокировать свободу судоходства.

