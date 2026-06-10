В Сумах прогремел взрыв после воздушной тревоги

В городе Сумы на Украине прогремел взрыв, сообщили местные СМИ. Других подробностей о произошедшем не приводится.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога действует в отдельных районах Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей. Информация о взрыве появилась на фоне действующего предупреждения об опасности в ряде украинских регионов.

Ранее в Харькове на востоке Украины произошел взрыв. Воздушная тревога действовала в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки, поразив предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Также поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ.

Кроме того, антитеррористическое подразделение «Горыныч» уничтожило четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке ДНР. По данным УФСБ России по региону, также были выявлены и ликвидированы украинские пункт управления и ретранслятор БПЛА.