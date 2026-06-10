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10 июня 2026 в 04:10

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале. Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения. Речь идет о приеме и выпуске воздушных судов, отметили в Росавиации.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. Аэропорты Краснодара и Геленджика принимали и отправляли авиарейсы только по специальному согласованию. При этом в аэропорту Сочи все действовавшие ограничения сняли.

Кроме того стало известно, что московский аэропорт Домодедово перешел на особый режим работы. По информации Росавиации, воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в целях обеспечения безопасности полетов.

Ограничения также ввели в столичном аэропорту Жуковский. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов. Кроме того, особый режим начал действовать во Внуково и Шереметьево.

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