В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Нижнего Новгорода (Чкалов) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале. Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения. Речь идет о приеме и выпуске воздушных судов, отметили в Росавиации.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. Аэропорты Краснодара и Геленджика принимали и отправляли авиарейсы только по специальному согласованию. При этом в аэропорту Сочи все действовавшие ограничения сняли.

Кроме того стало известно, что московский аэропорт Домодедово перешел на особый режим работы. По информации Росавиации, воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в целях обеспечения безопасности полетов.

Ограничения также ввели в столичном аэропорту Жуковский. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов. Кроме того, особый режим начал действовать во Внуково и Шереметьево.