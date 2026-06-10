Аэропорт Ульяновска поставили на особый режим работы Росавиация: в аэропорту Ульяновска ввели ограничения на прием и выпуск судов

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации. Речь идет о приеме и выпуске воздушных судов, отметили в ведомстве.

Аэропорт Ульяновск (Братаевка). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. Аэропорты Краснодара и Геленджика принимали и отправляли авиарейсы только по специальному согласованию. При этом в аэропорту Сочи все действовавшие ограничения сняли.

До этого стало известно, что московский аэропорт Домодедово перешел на особый режим работы. По информации Росавиации, воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в целях обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, ограничения ввели в столичном аэропорту Жуковский. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов. Кроме того, особый режим начал действовать во Внуково и Шереметьево.