Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 июня 2026 в 03:07

Аэропорт Ульяновска поставили на особый режим работы

Росавиация: в аэропорту Ульяновска ввели ограничения на прием и выпуск судов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации. Речь идет о приеме и выпуске воздушных судов, отметили в ведомстве.

Аэропорт Ульяновск (Братаевка). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. Аэропорты Краснодара и Геленджика принимали и отправляли авиарейсы только по специальному согласованию. При этом в аэропорту Сочи все действовавшие ограничения сняли.

До этого стало известно, что московский аэропорт Домодедово перешел на особый режим работы. По информации Росавиации, воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в целях обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, ограничения ввели в столичном аэропорту Жуковский. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов. Кроме того, особый режим начал действовать во Внуково и Шереметьево.

Регионы
Ульяновск
Росавиация
аэропорты
ограничения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия и Белоруссия готовят меры поддержки товаров Союзного государства
Количество сбитых беспилотников на подлете к Москве увеличилось
Пентагон направил миллиарды долларов на крупнейший склад боеприпасов США
Ульянов увидел в потере вертолета Apache знак для США
Аэропорт Ульяновска поставили на особый режим работы
Военный эксперт разъяснил, как современные БПЛА преодолевают системы ПВО
В Сумах прогремел взрыв после воздушной тревоги
На юге Ирана сообщили о нескольких мощных взрывах
У берегов Курил произошло ощутимое землетрясение
США начали вторую волну ударов по Ирану
Стало известно, зачем ИИ следит за участниками ЕГЭ
Трамп назначил нового и.о. главы нацразведки США
Военэксперт назвал основную цель ограничений мобильного интернета в России
Ульянов отреагировал на обмен ударами США и Ирана
Военэксперт объяснил, как ВС РФ удается успешно сбивать HIMARS
Чартер задерживают, а вы получаете бонусы: какие компенсации предусмотрены
Военэксперт раскрыл, как искусственный интеллект упростил применение БПЛА
Собянин сообщил о попытке атаковать Москву беспилотниками
Под Ростовом эвакуировали подопечных дома престарелых после атаки БПЛА
В Европе готовятся к подорожанию рыбы из-за санкций против РФ
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.