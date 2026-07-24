В Ульяновске вынесли приговор членам группировки «Центр-Камаз»

Ульяновский суд приговорил 10 членов преступной группировки «Центр-Камаз» к лишению свободы на сроки от двух до 11 с лишним лет за разбой, вымогательство и участие в деятельности экстремистской организации, сообщает региональное СУ СК в МАКСе. В ходе задержаний полицейские изъяли у них ножи, деньги и различную атрибутику, запрещенную на территории РФ.

Приговором суда двум организаторам назначено наказание в виде девяти лет шести месяцев и шести лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строгого и общего режимов, восемь участников приговорены к лишению свободы на сроки от двух лет до 11 лет четырех месяцев с отбыванием в колониях общего и строгого режимов, — говорится в сообщении.

Ранее Мособлсуд приговорил 26-летнего жителя Балашихи Артема Миссюру к пожизненному заключению. По версии следствия, он отравил родных и друзей, чтобы заполучить имущество и деньги. Мужчина пошел на преступление в связи с кредитными обязательствами на сумму свыше 3 млн рублей. С января по июнь 2024 года он систематически подмешивал яд в еду и напитки близких.