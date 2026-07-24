Балашихинского отравителя приговорили к пожизненному сроку Мособлсуд приговорил отравившего родных и друзей Миссюру к пожизненному сроку

Мособлсуд приговорил 26-летнего жителя Балашихи Артема Миссюру к пожизненному заключению, сообщили РИА Новости в инстанции. По версии следствия, он отравил родных и друзей, чтобы заполучить имущество и деньги.

Признать Миссюру Артема Михайловича виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, — заявил судья.

Мужчина пошел на преступление в связи с кредитными обязательствами на сумму свыше 3 млн рублей. С января по июнь 2024 года он систематически подмешивал яд в еду и напитки близких. В результате пострадали девять человек. Среди них бабушка, сестра, девушка и друг детства Миссюры.

Cуд также признал мужчину виновным в мошенничестве. По версии следствия, он оформил на имя девушки два кредита на общую сумму в 574 тыс. рублей, когда она лечилась в больнице.

Ранее Миссюра обратился к потерпевшим и своим родителям. Он признал, что ответственность за преступления лежит на нем. Подсудимый также попросил у родственников прощения за свои поступки.