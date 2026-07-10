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10 июля 2026 в 20:41

«Это только мой крест»: отравитель из Балашихи обратился к жертвам

Обвиняемый в отравлениях родных в Балашихе Миссюра попросил прощения у жертв

Артем Миссюра на следственном эксперименте Артем Миссюра на следственном эксперименте Фото: СУ СКР по Московской области
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Обвиняемый в отравлениях родственников и друзей в Балашихе Артем Миссюра заявил в последнем слове, что вся ответственность за преступления лежит лишь на нем, передает корреспондент РИА Новости из Мособлсуда. 26-летний подсудимый попросил прощения у потерпевших и своих родителей.

Во всем произошедшем нет ни одного виноватого, кроме меня самого. Вся тяжесть ответственности за все скорби, физические и душевные страдания ничем не виновных людей лежит только на моих плечах. Это только мой крест, — сказал Миссюра.

Фигурант заявил, что действовал из корыстных побуждений. Одной из главных целей Миссюра считал обогащение. По версии следствия, имея кредитные обязательства на сумму более 3 млн рублей, он решил заполучить имущество родных и осенью 2023 года приобрел через интернет ядовитые вещества.

С января по июнь 2024 года Миссюра систематически подмешивал яд в еду и напитки близких. Жертвами стали девять человек. Среди них оказались бабушка Миссюры, его друг детства, сестра и девушка. Отдельно суд признал его виновным в мошенничестве: пока девушка находилась в больнице после отравления, он оформил на нее два кредита на 574 тыс. рублей. Подсудимый частично признал вину и просил не назначать ему пожизненное лишение свободы.

Ранее Нижегородский районный суд приостановил работу заведения Mola mola на 70 суток после массового отравления шести посетителей. Соответствующее решение было принято по иску регионального управления Роспотребнадзора в отношении индивидуального предпринимателя Полозовой.

Россия
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Балашиха
отравления
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