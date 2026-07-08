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08 июля 2026 в 20:20

Суд закрыл кафе после отравления посетителей в Нижнем Новгороде

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Кафе в центре Нижнего Новгорода закрыли на 70 дней по решению суда, сообщает управление Роспотребнадзора по региону. Ранее там отравились шесть человек.

Нижегородским районным судом Нижнего Новгорода <…> принято решение о привлечении индивидуального предпринимателя Полозовой А. М. к административной ответственности, с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности предприятия общественного питания Mola mola сроком на 70 суток, — говорится в сообщении.

В ходе проверки кафе выявили серьезные нарушения санитарных норм. Планировка и габариты кухни не позволяют организовать технологические процессы должным образом: из‑за этого возникают встречные потоки — сырья и готовой продукции, чистой и использованной посуды, а также посетителей и персонала, занятого приготовлением блюд. Кроме того, в заведении не оказалось дезинфицирующих средств, а столовую посуду мыли в той же ванне, что и кухонную.

До этого в кафе «ЕвроАзия» в Камышине выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований и суд приостановил работу заведения на 60 суток. Более 30 человек обратились за медицинской помощью с симптомами отравления, у некоторых диагностирован сальмонеллез.

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