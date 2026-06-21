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21 июня 2026 в 12:17

Жители Тувы попали в больницу после ужина в кафе

В Туве начали проверку после отравления людей в кафе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Прокуратура Тувы начала проверку после массового отравления в кафе Ак-Довурака, об этом сообщили в Telegram-канале надзорного органа. Предварительно установлено, что жители города и Барун-Хемчикского района почувствовали себя плохо после посещения заведения.

Пострадавшие обратились в медицинское учреждение из-за симптомов пищевого отравления. В ответ на произошедшее прокуратура инициировала проверку соблюдения санитарных норм в заведении, где предоставлялось горячее питание. К расследованию подключились представители Роспотребнадзора по Республике Тыва.

Ранее пресс-служба прокуратуры Красноярского края сообщила, что массовая вспышка кишечной инфекции случилась в детском лагере «Сокол». За медицинской помощью с симптомами отравления обратились 16 детей.

До этого Волгоградский областной суд приостановил работу кафе «ЕвроАзия» в Камышине на 60 суток из-за случаев острой кишечной инфекции среди посетителей. У пострадавших выявлен сальмонеллез, более 30 человек обратились за медицинской помощью. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг.

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