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09 июня 2026 в 17:50

Детский лагерь «Сокол» ввел карантин из-за вспышки кишечной инфекции

Прокуратура начала проверку после массового заражения детей в лагере «Сокол»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Массовая вспышка кишечной инфекции случилась в детском лагере «Сокол». За медицинской помощью с симптомами отравления обратились 16 детей, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края в МАКСе.

Один пострадавший ребенок в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в больницу с подтвержденным диагнозом «кишечная инфекция». Остальные инфицированные отправлены домой и проходят назначенный курс лечения амбулаторно.

В целях предотвращения распространения заболевания в лагере ввели недельный карантин. Из-за возникшей угрозы под круглосуточное наблюдение родителей в экстренном порядке были временно переданы еще 87 детей. В лагере в усиленном режиме проводятся дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Прокуратура и Роспотребнадзор проверяют соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и условия пребывания подростков. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных для жизни и здоровья потребителей услуг.

Ранее стало известно о вспышке инфекции в детском лагере «Зарница» подо Ржевом. Несколько подростков почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью. Пострадавших перевезли в инфекционное отделение городской больницы. В инфекционное отделение госпитализировали 14 детей.

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