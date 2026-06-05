Стало известно, сколько детей попали в больницу из лагеря «Зарница» В инфекционное отделение поступило 14 детей из лагеря «Зарница» подо Ржевом

В инфекционное отделение госпитализировали 14 детей из лагеря «Зарница», расположенного в Ржевском муниципальном округе Тверской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Предварительно установлено, что 4 июня текущего года 14 детей из детского лагеря «Зарница» были доставлены в инфекционное отделение медицинского учреждения, — скзаано в сообщении.

Ранее сообщалось, что большинство детей приехали в «Зарницу» из Москвы и Московской области. Несколько подростков почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью. После изоляции и лечения их состояние улучшилось.

До этого посетительница кафе в Пятигорске, где произошло массовое отравление, рассказала о первых симптомах недомогания. По ее словам, почти сразу после посещения заведения у членов семьи начались боли в желудке и повышение температуры. Позже ее вместе с дочерью увезли в больницу. Также она сообщила, что симптомы повторились и у сына.