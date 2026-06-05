Появились подробности о заболевших в лагере под Тверью детях

Появились подробности о заболевших в лагере под Тверью детях Большая часть заболевших в лагере под Тверью детей приехали из Москвы и области

В лагерь «Зарница» подо Ржевом, где произошло массовое отравление, большинство детей приехали из Москвы и Московской области, сообщили в пресс-службе администрации округа. Также там уточнили, что количество обратившихся за помощью не увеличилось.

Количество обратившихся не увеличилось. Основная группа заболевших — это прибывшие из Москвы и Московской области, — следует из сообщения.

Несколько подростков почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью. После изоляции и соответствующего лечения их состояние улучшилось: температура нормализовалась, а симптомы исчезли.

В настоящее время ситуация находится под пристальным вниманием и ведется всестороннее расследование. В ходе проверки выясняются все детали и причины инцидента. По завершении всех мероприятий будет обнародована официальная версия событий, сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что более 10 детей госпитализировали в инфекционное отделение после массового отравления в детском лагере. Пострадавших доставили в городскую больницу.