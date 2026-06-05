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05 июня 2026 в 11:14

Появились подробности о заболевших в лагере под Тверью детях

Большая часть заболевших в лагере под Тверью детей приехали из Москвы и области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В лагерь «Зарница» подо Ржевом, где произошло массовое отравление, большинство детей приехали из Москвы и Московской области, сообщили в пресс-службе администрации округа. Также там уточнили, что количество обратившихся за помощью не увеличилось.

Количество обратившихся не увеличилось. Основная группа заболевших — это прибывшие из Москвы и Московской области, — следует из сообщения.

Несколько подростков почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью. После изоляции и соответствующего лечения их состояние улучшилось: температура нормализовалась, а симптомы исчезли.

В настоящее время ситуация находится под пристальным вниманием и ведется всестороннее расследование. В ходе проверки выясняются все детали и причины инцидента. По завершении всех мероприятий будет обнародована официальная версия событий, сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что более 10 детей госпитализировали в инфекционное отделение после массового отравления в детском лагере. Пострадавших доставили в городскую больницу.

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