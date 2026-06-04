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04 июня 2026 в 17:56

Массовое отравление произошло в лагере «Зарница» подо Ржевом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Более 10 детей госпитализировали в инфекционное отделение после массового отравления в детском лагере «Зарница» подо Ржевом, пишет Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». По его информации, пострадавших перевезли в инфекционное отделение городской больницы.

В материале говорится, что из-за большого количества заболевших на смену срочно вызвали сотрудников, которые не работали в тот день. Как пишет канал, детям оказывают необходимую помощь, а причина отравления пока не установлена.

Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что девять человек попали в больницу с кишечной инфекцией после того, как поели в одном из городских кафе. Все пострадавшие были доставлены в больницу. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 236 УК, которая предусматривает ответственность за нарушение санитарных норм, приведшее к массовому заболеванию людей.

До этого у 16 детей, почувствовавших себя плохо в оздоровительном лагере в Башкирии, выявили гастроэнтерит. Подростков не стали госпитализировать. Массовое заболевание произошло в лагере «Уральские зори» среди детей 11–15 лет.

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