В Пятигорске зафиксирована вспышка инфекционного заболевания В Пятигорске девять клиентов кафе попали в инфекционную больницу

В Пятигорске девять человек были госпитализированы с кишечной инфекцией после посещения местного кафе, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в МАКСе. Пострадавшие поступили в городскую инфекционную больницу.

Предварительно, все они были клиентами одного из заведений. Причины вспышки выяснят специалисты Роспотребнадзора.

Ранее в кадетском корпусе Красноярского края было выявлено 33 человека с признаками острой кишечной инфекции. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование.

До этого у 16 детей, почувствовавших себя плохо в оздоровительном лагере в Башкирии, выявили гастроэнтерит. Подростков не стали госпитализировать. Массовое заболевание произошло в лагере «Уральские зори» среди детей 11–15 лет.

Также в школе № 3 города Тары в Омской области дети массово отравились газом. Это произошло из-за опрессовки газового оборудования, которую проводили всего в 250 метрах от учебного заведения. Пострадали 40 учеников. Среди них оказались учащиеся пятых и шестых классов в возрасте 11 и 12 лет. Медики диагностировали у детей отравление легкой степени.