Кадеты слегли с острой кишечной инфекцией В кадетском корпусе в Красноярске у 33 человек выявили острую кишечную инфекцию

В Красноярском кадетском корпусе имени А. И. Лебедя зафиксировано 33 случая с подозрением на острую кишечную инфекцию, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю. В ведомстве уточнили, что среди учащихся учреждения проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

Заболевание у пострадавших протекает в легкой и средней форме. Также сообщается, что у части заболевших обнаружена РНК норовируса. Кадетский корпус переведен на дистанционный формат обучения.