Кадеты слегли с острой кишечной инфекцией

В Красноярском кадетском корпусе имени А. И. Лебедя зафиксировано 33 случая с подозрением на острую кишечную инфекцию, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю. В ведомстве уточнили, что среди учащихся учреждения проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.
Заболевание у пострадавших протекает в легкой и средней форме. Также сообщается, что у части заболевших обнаружена РНК норовируса. Кадетский корпус переведен на дистанционный формат обучения.
Ранее эколог Илья Рыбальченко заявил, что водопроводная вода может представлять опасность для нервной системы детей. По его словам, она также способна провоцировать кишечные инфекции. Специалист отметил, что негативные последствия употребления неочищенной воды возможны и у беременных женщин.