15 мая 2026 в 14:38

Кадеты слегли с острой кишечной инфекцией

В кадетском корпусе в Красноярске у 33 человек выявили острую кишечную инфекцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Красноярском кадетском корпусе имени А. И. Лебедя зафиксировано 33 случая с подозрением на острую кишечную инфекцию, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю. В ведомстве уточнили, что среди учащихся учреждения проводится санитарно-эпидемиологическое расследование.

Управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации 33 случаев подозрения на острую кишечную инфекцию среди учащихся Красноярского кадетского корпуса имени А. И. Лебедя, — передали в Роспотребнадзоре.

Заболевание у пострадавших протекает в легкой и средней форме. Также сообщается, что у части заболевших обнаружена РНК норовируса. Кадетский корпус переведен на дистанционный формат обучения.

Ранее эколог Илья Рыбальченко заявил, что водопроводная вода может представлять опасность для нервной системы детей. По его словам, она также способна провоцировать кишечные инфекции. Специалист отметил, что негативные последствия употребления неочищенной воды возможны и у беременных женщин.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

