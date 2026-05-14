14 мая 2026 в 18:21

Россиян предупредили о рисках употребления водопроводной воды

Эколог Рыбальченко: употребление воды из-под крана грозит диареей и рвотой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вода из-под крана опасна для нервной системы детей, рассказал NEWS.ru эколог Илья Рыбальченко. Он подчеркнул, что она также может вызывать кишечные инфекции. По словам специалиста, проблемы со здоровьем после употребления неочищенной воды возможны и у беременных женщин.

Большинство очевидных рисков связано с микробами, бактериями и вирусами. Возможны кишечные инфекции: диарея, рвота, боли в животе, лямблиоз и другие недомогания. Если в воде присутствует свинец из старых труб, пайки или арматуры, особенно уязвимы дети и беременные. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что свинец поражает различные системы организма, накапливается в костях и представляет особую опасность для развития нервной системы детей, — рассказал Рыбальченко.

Эколог подчеркнул, что если питьевая вода соответствует всем требованиям, ее регулярное употребление не должно приводить к заболеваниям. По словам специалиста, при повышенном содержании нитратов главную опасность они представляют для младенцев, особенно при приготовлении смесей.

При длительном употреблении воды с повышенным содержанием мышьяка возможны поражения кожи, повышение риска онкологических заболеваний, сердечно-сосудистые нарушения и диабет. Избыток фтора может привести к флюорозу зубов и костей — особенно в регионах с подземными водами, богатыми фтором, — уточнил эколог.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, что через воду из-под крана можно заразиться холерой, гепатитом и другими опасными заболеваниями. По словам медиков, вода является удобным источником для размножения бактерий и вирусов.

Степанида Королева
