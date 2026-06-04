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04 июня 2026 в 08:45

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 июня: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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В ночь на 4 июня Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 272 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 3 июня до 07:00 мск 4 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, — уточнили в ведомстве.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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