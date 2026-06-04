Захарова назвала решение Европы, ставшее самоубийством Захарова: ЕС понимает, что отказ от диалога с Россией стал для нее самоубийством

Европейские народы осознают, что отказ от сотрудничества с Россией стал самоубийственным для их стран, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме. По словам дипломата, которые приводит РИА Новости, люди понимают, куда завели их режимы.

Народы стран Западной Европы понимают, куда их завели их режимы, требуют решительных действий по преодолению кризиса, понимают, что отказ от взаимодействия с Россией, от российских ресурсов, от нормального взаимоуважительного сосуществования в едином европейском пространстве стал просто самоубийственным для них, и таким образом получают ответ от своих режимов, что те вроде как намерены идти совершенно другим путем, — отметила она.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Брюссель в настоящее время переживает период кризиса и для решения сложившихся проблем странам объединения необходима Украина. Он напомнил, что созданному в 1992–1993 годах ЕС для достижения политических и экономических целей необходимо было взять под тотальный контроль государства Восточной Европы, ставшие самостоятельными после распада СССР.