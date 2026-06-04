Россиянам объяснили, как сохранить продуктивность при работе за городом IT-эксперт Чередников: ИИ поможет сохранить продуктивность при работе за городом

Искусственный интеллект поможет поддерживать высокую продуктивность при удаленной работе за городом, заявил NEWS.ru директор портфеля проектов DION, IT-эксперт Роман Чередников. По его словам, при плохом интернет-соединении следует пользоваться специализированными сервисами для общения с коллегами.

Главная ошибка при удаленной работе за городом — пытаться полностью воспроизвести офисный режим. Гораздо эффективнее ориентироваться на результат: фиксировать цели на день, а не количество часов за компьютером. Задачи, требующие высокой концентрации, стоит планировать на утро или прохладные часы, когда проще сохранять фокус. Еще один способ оставаться продуктивным — постепенно делегировать рутинные задачи ИИ-инструментам. Сегодня они могут закрывать целый спектр подобных процессов: автоматически расшифровывать видеовстречи, готовить краткое саммари конференций и упрощать поиск нужных фрагментов, — поделился Чередников.

Он отметил, что нестабильный интернет остается одной из главных трудностей удаленной работы за пределами города. По словам специалиста, почти половина опрошенных указали на качество соединения как на критически важный фактор. При слабом сигнале, указал эксперт, сотрудникам сложнее участвовать в видеовстречах, быстро обсуждать задачи и поддерживать связь в течение дня.

Качество соединения может ухудшаться из-за нагрузки на сеть, погоды или местоположения. Поэтому для общения с командой лучше выбирать специализированные сервисы для рабочего общения, которые работают даже при нестабильном интернете. При снижении скорости они автоматически адаптируют качество видео и звука, чтобы пользователю не приходилось постоянно переподключаться к встрече. При этом все чаще рабочие вопросы сотрудники решают не только на видеоконференциях, но и в формате коротких прямых звонков, — добавил Чередников.

Он также подчеркнул, что важно разграничивать рабочее пространство и зону отдыха. По словам эксперта, 24% работников предпочитают трудиться, сидя на диване или в мягком кресле, а 14% — даже из кровати. Тем не менее, отметил эксперт, соблюдение распорядка дня становится значительно легче, если у человека есть специально отведенное место.

Ранее академик Владислав Лекторский заявил, что искусственный интеллект никогда не обретет сознание, поскольку может лишь имитировать действия, похожие на человеческие, но не несет за них ответственности. По его словам, ИИ никогда не станет агентным существом.