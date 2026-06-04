«Не вернется и не изменится»: Орешкин призвал забыть о старом мире Орешкин призвал забыть об отмене санкций и возвращении старого мира

Не нужно ждать отмены санкций и возвращения прежнего мира, который был 20 лет назад, так как его больше не существует, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» на полях ПМЭФ. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, перемены связаны с тем, что изменился сам мир.

Не надо ждать, что что-то вернется старое, что отменятся санкции западных стран или что-то. Те изменения, которые происходят, они носят фундаментальный глобальный характер. И санкции, они не связаны с такими-то конкретными событиями. Они связаны с тем, как меняется мир. Поэтому не надо ждать, что что-то изменится, что что-то вернется. Не вернется и не изменится. Тот мир, который был здесь 20 лет назад, его уже не существует, никогда не будет, — отметил Орешкин.

Россия, обратил внимание политик, постепенно переходит от чисто оборонительной модели, которая была в 2022–2023 годах, к более сбалансированной. Он подчеркнул, что это движение необходимо только ускорять и усиливать.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил на полях ПМЭФ, что Россия продемонстрировала свою живучесть и способность преодолевать трудности в условиях западных санкций. По его словам, у Москвы достаточно партнеров, готовых работать на принципах взаимной выгоды.