Орешкин заявил, что домашние задания в школах полностью утратили смысл

Школьники активно используют искусственный интеллект в учебных целях, поэтому домашние задания полностью утратили свой смысл, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин во время выступления на открытии январских экспертных диалогов на площадке Национального центра «Россия». Трансляция мероприятия велась в группе центра во «ВКонтакте». По его словам, дети могут за несколько секунд получить правильный ответ.

Если кто не знает, стандартными приложениями с искусственным интеллектом дети уже начали решать домашние задания. Домашние задания потеряли практически полный смысл, потому что любую задачу можно сфотографировать телефоном и за несколько секунд получить полностью расписанный ответ, который достаточно переписать в тетрадку и сдать, — поделился Орешкин.

При этом он отметил, что развитие ИИ несет не только вызовы, но и большие возможности для системы образования. Те страны, которым удастся правильно внедрить технологии, сделав их помощниками как для учеников, так и для учителей, смогут совершить мощный рывок вперед и выйти в лидеры по качеству обучения. По мнению Орешкина, в ближайшее время образование ждут серьезные изменения, связанные с распространением искусственного интеллекта.

Ранее депутат Антон Горелкин заявил, что инициатива Минпросвещения о досудебной блокировке сайтов с ответами на школьные задания чрезмерна. По словам депутата, такие меры могут привести школьников в даркнет и к мошенникам.