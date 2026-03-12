«Театр абсурда»: Небензя раскритиковал решение СБ ООН по резолюции РФ

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на брифинге раскритиковал итоги голосования в Совете Безопасности, в ходе которого не была принята резолюция РФ по ближневосточному конфликту. Дипломат назвал подобное решение театром абсурда и позором.

Небензя уточнил, что российская инициатива никак не противоречила документу, предложенному Бахрейном. Само голосование он сравнил с лакмусовой бумажкой и проверкой на вшивость.

Неужели те страны, которые не поддержали эту резолюцию, не понимают, насколько жалко они выглядят? Мы уже говорили, что это даже не двойные стандарты. Это сюрреализм, зазеркалье и театр абсурда, да и вообще просто позор, — подчеркнул постпред.

Как считает Небензя, российская резолюция оказалась невыгодна истинным зачинщикам конфликта на Ближнем Востоке. За решением Собвеза ООН скрываются иные геополитические цели, констатировал он.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил российскую резолюцию по конфликту на Ближнем Востоке. В частности, против документа проголосовали представители Соединенных Штатов.