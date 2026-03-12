Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 00:01

«Театр абсурда»: Небензя раскритиковал решение СБ ООН по резолюции РФ

Небензя назвал театром абсурда и позором отказ СБ ООН принять резолюцию России

Василий Небензя Василий Небензя Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на брифинге раскритиковал итоги голосования в Совете Безопасности, в ходе которого не была принята резолюция РФ по ближневосточному конфликту. Дипломат назвал подобное решение театром абсурда и позором.

Небензя уточнил, что российская инициатива никак не противоречила документу, предложенному Бахрейном. Само голосование он сравнил с лакмусовой бумажкой и проверкой на вшивость.

Неужели те страны, которые не поддержали эту резолюцию, не понимают, насколько жалко они выглядят? Мы уже говорили, что это даже не двойные стандарты. Это сюрреализм, зазеркалье и театр абсурда, да и вообще просто позор, — подчеркнул постпред.

Как считает Небензя, российская резолюция оказалась невыгодна истинным зачинщикам конфликта на Ближнем Востоке. За решением Собвеза ООН скрываются иные геополитические цели, констатировал он.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил российскую резолюцию по конфликту на Ближнем Востоке. В частности, против документа проголосовали представители Соединенных Штатов.

Василий Небензя
резолюции
Россия
Совбез ООН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Провал США в Иране. У Тегерана развязаны руки: Трампа ждет бесславный финал
У берегов Ирака вспыхнули нефтяные танкеры после атаки
«Хезболла» начала операцию «Съеденные листья»
Иран превратил в металлолом комплексы Patriot на американских базах
Иран объявил о ракетных ударах по кораблям и базам США на Ближнем Востоке
«Пример цинизма»: в МИД РФ осудили реакцию Киева на трагедию в Брянске
«Мы победили»: Трамп сделал заявление по ситуации в Иране
Очевидцы рассказали о серии взрывов над Краснодаром
«Театр абсурда»: Небензя раскритиковал решение СБ ООН по резолюции РФ
МРОТ, пособия, больничные: что изменится для работников в РФ в 2026 году
Захарова жестко прошлась по Зеленскому после его слов об Орбане
Пезешкиан назвал США и Израиль зачинщиками войны и выдвинул условия мира
«Убийца экономики»: в РФПИ критически высказались о политике главы ЕК
Помогал Украине, обнищал и стал бездомным: как сейчас живет Микки Рурк
«Разбомбили банк с людьми»: Аракчи обвинил США и Израиль в ударе по Ирану
Резолюцию России по конфликту на Ближнем Востоке отклонили в СБ ООН
Самолетам запретили летать над Краснодаром
«Раньше срока»: синоптик озвучил, когда в Москве растает снег
Небензя назвал предвзятой принятую резолюцию по Ближнему Востоку
Поселения в двух ключевых точках Израиля попали под ракетную атаку шиитов
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.