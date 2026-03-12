МРОТ, пособия, больничные: что изменится для работников в РФ в 2026 году

В 2026 году российский рынок труда ожидает ряд существенных изменений. Нововведения затронут как штатных сотрудников предприятий, так и самозанятых. Кроме того, обновятся правила для людей с инвалидностью. Эксперты NEWS.ru выделили пять главных новшеств, а также рассказали, до какого уровня вырастут больничные пособия и какой будет сумма выплат по безработице.

МРОТ проиндексирован на 20,7%

С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России установлен на уровне 27 093 рублей в месяц. Это предусмотрено Федеральным законом от 28.11.2025 № 429-ФЗ. Таким образом, рост показателя относительно прошлогоднего значения (22 440 рублей) составил 20,7%.

Как пояснил NEWS.ru адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади, повышение МРОТ имеет прямые последствия как для работников, так и для бизнеса.

«Для сотрудников это гарантия того, что зарплата за полностью отработанный месяц не может быть ниже указанной суммы до вычета НДФЛ. Работодателям, в свою очередь, необходимо оперативно пересмотреть оклады сотрудников, чей доход был привязан к прежнему минимуму. Кроме того, поскольку МРОТ служит базой для расчета минимальных пособий и больничных, индексация затрагивает широкий круг социальных выплат», — отметил эксперт.

Самозанятым впервые могут оплачивать больничные

С 1 января 2026 года в России впервые в истории появилась возможность получения оплачиваемых больничных для самозанятых. Запущен эксперимент по добровольному социальному страхованию этой категории граждан, который продлится до конца 2028 года.

Чтобы получить право на выплаты, самозанятому необходимо зарегистрироваться в Социальном фонде (через приложение «Мой налог» или портал госуслуг) и уплачивать ежемесячные взносы. Размер взноса зависит от выбранной страховой суммы: 1344 рубля при покрытии 35 тысяч рублей или 1920 рублей при страховой сумме 50 тысяч рублей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как пояснила NEWS.ru руководитель информационного отдела Независимого профсоюза «Новый Труд» Мария Коледа, страховка начнет действовать не сразу: воспользоваться ей можно будет только после шести месяцев регулярных платежей.

Эксперты обращают внимание заказчиков: если самозанятый исполнитель застраховался и заболел, у компании не возникает дополнительных обязательств. Первые три дня нетрудоспособности заказчик не оплачивает и не взаимодействует с Соцфондом — все вопросы решаются самозанятым напрямую.

Максимальный больничный превысит 207 тысяч рублей в месяц

С января 2026 года в России вырос максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности. Увеличение связано с индексацией предельной базы для начисления страховых взносов.

Как пояснили эксперты, предельные базы за 2024 и 2025 годы (2 225 000 и 2 759 000 рублей соответственно) позволяют рассчитать новый максимальный среднедневной заработок для больничного. В 2026 году он составляет 6827,4 рубля. Таким образом, максимальная месячная выплата по больничному листу достигнет порядка 207,6 тысячи рублей.

Однако, как напомнил Дмитрий Григориади, получение этой суммы возможно лишь при соблюдении двух условий: страховой стаж сотрудника должен составлять более восьми лет, а его официальный заработок — соответствовать высокому уровню. При меньшем стаже размер пособия снижается: при стаже от пяти до восьми лет оплачивается 80% среднего заработка, до пяти лет — 60%. При этом минимальный порог выплат по-прежнему привязан к действующему МРОТ.

Пособие по безработице выросло на 5,6%

С 1 февраля 2026 года в России проведена индексация пособий по безработице. В соответствии с постановлением правительства РФ № 30 от 23 января 2026 года, коэффициент индексации установлен на уровне 1,056, что соответствует фактической инфляции за 2025 год (5,59% по данным Росстата) С учетом индексации установлены следующие размеры выплат:

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

15 886 рублей — максимальное пособие в первые три месяца периода безработицы;

6209 рублей — максимальное пособие в следующие три месяца;

1863 рубля — минимальный размер пособия по безработице.

По словам заместителя председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасии Горелкиной, несмотря на относительно небольшой размер выплат, принципиально важна сама логика индексации: государство сохраняет покупательную способность пособия, не позволяя ему полностью обесцениваться на фоне роста цен.

Григориади отметил, что индексация проведена в строгом соответствии с законом о занятости населения. Однако, по его мнению, при текущем уровне цен суммы выплат остаются скорее символическими и вряд ли способны в полной мере поддержать граждан в период поиска работы. И все-таки эксперт положительно оценивает законодательно закрепленную ежегодную индексацию, которая хотя бы частично защищает пособия от инфляции.

Меняются правила квотирования рабочих мест для инвалидов

С 1 марта 2026 года изменился порядок расчета квот для трудоустройства людей с инвалидностью (Федеральный закон от 28.11.2025 № 445-ФЗ). Если раньше обязанность по квотированию распространялась только на головной офис, филиалы и представительства, то теперь она касается любых обособленных подразделений, расположенных в других регионах, рассказали эксперты.

Квота рассчитывается отдельно по каждому подразделению исходя из региональных нормативов. Для крупных компаний с распределенной структурой это существенное изменение: нужно проверить, выполняются ли квотные требования в каждом регионе присутствия. По словам Григориади, общий диапазон квоты прежний — от 2% до 4% от среднесписочной численности при штате более 35 человек, но конкретный размер устанавливают субъекты РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, с 1 марта справки об инвалидности переведены в электронный формат — они формируются автоматически и направляются на «Госуслуги». Работник может предъявить работодателю QR-код вместо бумажного документа.

