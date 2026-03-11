Захарова жестко прошлась по Зеленскому после его слов об Орбане

Захарова жестко прошлась по Зеленскому после его слов об Орбане Захарова: угрозы Зеленского в адрес Орбана подтверждают его натуру террориста

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демонстрируют террористическую натуру украинского политика, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью газете «Известия». Глава государства и связанные с ним лица недовольны политикой Будапешта в отношении Киева.

Зеленский и экс-генерал СБУ Григорий Омельченко публично угрожали Орбану и его семье, из-за того что Венгрия отказывается поддерживать евроинтеграцию Украины. Кроме того, страна неоднократно блокировала военную помощь Киеву.

Террорист, — лаконично прокомментировала Захарова.

Венгерское правительство также отреагировало на заявления украинской «верхушки». Там отметили, что поведение Зеленского и его окружения «переходит все границы».

Ранее Захарова обратила внимание, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен забыла о преимуществах российского газа. В свое время он не дал Европейскому союзу опуститься на дно. Так дипломат прокомментировала заявление европейского политика о том, что, несмотря на надвигающийся на Европу энергетический кризис, возможное возвращение к импорту энергоресурсов из России было бы «стратегической ошибкой».