«Не бойтесь»: Орбан позвонил дочерям после угроз с Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что связался со своими дочерями после того, как экс-генерал СБУ пригрозил расправой его семье. Политик призвал детей сохранять спокойствие и серьезно относиться к безопасности.

Орбан подчеркнул, что в такие моменты семья сплачивается. Он попросил близких относиться к угрозам серьезно, но не бояться. Венгерский политик признал, что его семья ранее не сталкивалась с такой ситуацией, но, скорее всего, сможет к ней адаптироваться.

Скандал разгорелся после заявления бывшего генерала Службы безопасности Украины Григория Омельченко, который вслед за президентом республики Владимиром Зеленским выступил с угрозами в адрес венгерского лидера, а также его детей и внуков. Бывший военный заявил, что ему не нужен адрес Орбана, так как киевские силовики якобы все о нем знают.

До этого премьер заявил, что получил угрозы от Зеленского и расценивает их как запугивание всей Венгрии. Он призвал немедленно прекратить подобные действия, подчеркнув, что Киев не сможет достичь своих целей в отношениях с Будапештом через шантаж.