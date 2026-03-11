Кадыров назвал виновных в попытке «вбить клин» во весь исламский мир

США и Израиль нанесли удары по Ирану в священный месяц Рамадан, что стало попыткой «вбить клин» во весь исламский мир, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он также поддержал позицию ОАЭ, вынужденных защищать своих граждан после ударов по гражданской инфраструктуре.

Кадыров подчеркнул, что США и Израиль сознательно спровоцировали Иран на ответные действия, втянув в конфликт третьи страны. При этом глава Чечни отметил, что ответные удары по американским базам были ожидаемы, но атаки на гражданскую инфраструктуру третьих стран и гибель мирных жителей не могут быть оправданы.

В результате этой атаки погибли верховный руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, члены его семьи, 168 учащихся средней школы города Минаб, а также множество мирных жителей, — написал Кадыров.

Он также поддержал заявление президента ОАЭ о том, что страна находится «в состоянии войны» и выполнит свой долг. Глава Чечни призвал страны Залива координировать действия.

Руководство Эмиратов никогда не имело военных претензий к соседям. Эта страна считается одной из самых безопасных и стабильных в мире. Однако после ударов по гражданским объектам и появления жертв среди мирного населения государство вынуждено защищать своих граждан, написал Кадыров.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдель Латыф Аз-Зайяни провели переговоры. Стороны выступили за скорейшее завершение военных действий в отношении Ирана.