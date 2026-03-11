Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала настоящей «убийцей экономики», заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X. Такими словами он прокомментировал видео депутата ЕК от Кипра Фидиаса Панайоту.

Парламентарий выложил видеозвонок, в котором экономист Джеффри Сакс критикует политику фон дер Ляйен. Он уточнил, что она «убила экономику ЕС». Дмитриев согласился с этими словами.

Глава РФПИ уже неоднократно предупреждал о надвигающемся на Европу энергетическом кризисе, связывая его с «упрямством» главы ЕК и отказом от российского газа. Совет ЕС утвердил запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Краткосрочные контракты начнут сворачивать уже в 2026 году.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что глава Еврокомиссии забыла о заслугах российского газа. В свое время он не дал ЕС опуститься на дно. Так дипломат прокомментировала заявление европейского политика о том, что, несмотря на надвигающийся на Европу энергетический кризис, возможное возвращение к импорту энергоресурсов из России было бы «стратегической ошибкой».