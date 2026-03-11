Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 14:18

«Крупнейший в истории»: Дмитриев назвал следствие ошибок фон дер Ляйен

Дмитриев: ошибки фон дер Ляйен приведут к крупнейшему кризису в Европе

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Стратегические ошибки в политике главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен приведут к крупнейшему энергетическому кризису в Европе, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, упрямство политика усугубляет ситуацию.

Следующий прогноз: крупнейший энергетический кризис в истории Европы, вызванный предыдущими стратегическими ошибками Урсулы в энергетической сфере и ее упрямством, — написал Дмитриев.

Переговорщик отметил, что такой прогноз можно составить, опираясь лишь на причинно-следственные связи. По его мнению, Европу ждет сначала кризис удобрений, а затем последующий за ним кризис продовольственной безопасности. Он подчеркнул. что говорить о будущем становится легче, когда можно опираться на данные и тенденции.

Ранее дипломаты и чиновники Евросоюза раскритиковали фон дер Ляйен за превышение полномочий в первые дни американо-израильской кампании против Ирана. Они отметили ее попытки брать на себя функции главы дипслужбы ЕС Каи Каллас.

