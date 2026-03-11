Раскрыты планы Израиля на плацдарм в Африке Bloomberg: Израиль начал готовить плацдарм в Африке для ударов по хуситам

Израиль рассматривает возможность создания военной базы на побережье Красного моря в Сомалиленде для операций против йеменских хуситов, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра президентства Сомалиленда Хадара Хусейна Абди и источники в руководстве непризнанной республики. По данным агентства, обсуждается развитие стратегического сотрудничества в сфере безопасности.

С точки зрения безопасности у нас будут стратегические отношения, которые включают в себя многое. Мы не обсуждали с ними, будет ли это военная база, но в какой-то момент определенно будет проведен анализ, — заявил Абди.

Агентство отмечает, что возможное размещение израильского военного объекта может стать продолжением дипломатических изменений, произошедших в декабре 2025 года. Тогда Израиль стал первым государством, официально признавшим независимость Сомалиленда, провозгласившего отделение от Сомали в 1991 году.

По словам двух чиновников Сомалиленда, присутствие израильских военных на территории непризнанной республики может позволить вести разведывательную деятельность и проводить операции против хуситов. Боевики на протяжении нескольких лет атакуют суда в Красном море и применяют дальнобойное оружие против Израиля.

Источники агентства также сообщили, что Израиль уже начал предварительную подготовку к возможному созданию базы. В июне прошлого года группа израильских сотрудников безопасности посетила побережье Сомалиленда для оценки потенциальных площадок.

Ранее сообщалось, что Иран рассчитывает на помощь своих союзников на Ближнем Востоке в противостоянии с Израилем и США. Речь идет о йеменских хуситах, ливанской партии «Хезболла», иракском шиитском ополчении «Аль-Хашд аш-Шааби» и палестинцах. Союзники Ирана могут бездействовать в первые несколько дней, но обязательно включатся при разрастании конфликта с Вашингтоном и Иерусалимом.