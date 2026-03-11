Пострадавшим от обстрела семьям Брянска выплатят по 1,5 млн рублей

Семьям, пострадавшим от обстрела Брянска со стороны ВСУ, будут выплачены компенсации в размере 1,5 млн рублей, рассказал губернатор Александр Богомаз в эфире «Соловьев Live». Размер компенсации варьируется от 300 до 600 тыс. рублей, в зависимости от степени тяжести полученных травм.

Мы из областного бюджета с начала специальной военной операции оказываем семьям погибших [помощь] в размере 1,5 млн рублей, тяжелым — 600 тыс., средней тяжести — 300 тыс. рублей, — поделился Богомаз.

Во вторник, 10 марта, Украина нанесла удар. Местные жители сообщили о громких взрывах и клубах черного дыма. Telegram-канал SHOT позднее сообщил, что ВСУ выпустили семь ракет Storm Shadow в направлении Брянска. Министерство обороны РФ не дало комментариев по этому поводу.

После этого Богомаз заявил, что в результате удара имеются жертвы и раненые. Он охарактеризовал случившееся как жестокий террористический акт. По словам главы региона, власти предпринимают действия для устранения последствий инцидента.

Также член комитета Госдумы по обороны Андрей Колесник заявил, что ВСУ скоро столкнется с решительным и мощным ответом на атаку на Брянск. Он подчеркнул необходимость разрушения транспортных путей, через которые западные ракеты доставляются на территорию Украины.