Покинул Россию? Куда пропал Владислав Сурков, комментарий Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет информации о якобы отъезде бывшего помощника главы государства Владислава Суркова из РФ. Что об этом известно, куда пропал Сурков?

Где сейчас Сурков

9 марта военкор Юрий Котенок заявил в своем Telegram-канале, что Сурков якобы «экстренно» выехал за пределы России. Telegram-канал «Дневник разведчика» утверждает, что экс-помощник президента находится в одной из стран, не имеющих прямого договора об экстрадиции с РФ.

«Дневник разведчика» также отмечал, что поводом для якобы отъезда Суркова стали данные о готовящихся материалах, которые могут лечь в основу уголовного дела. Официальной информации о местонахождении Суркова пока нет.

«Мы такой информацией не располагаем. И что значит „покинул“? Улетел куда-то? Мы этого не знаем», — сказал Песков в беседе с RTVI.

В октябре 2023 года сообщалось, что сотрудники столичной полиции проводят проверку статьи Суркова «Рождение Севера» на предмет соблюдения российского законодательства.

«Сотрудники полиции проводят доследственную проверку в порядке ст. 144–145 УПК РФ (на наличие или отсутствие признаков состава преступления)», — сказал источник в правоохранительных органах, не уточнив, какие именно положения статьи вызвали вопросы у заявителя.

Владислав Сурков Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Статья была опубликована 27 сентября 2023 года на портале «Актуальные комментарии». В ней Сурков предложил альтернативу термину «Глобальный Юг» — кластер «Великий Север», который, по его мнению, появится в результате разрешения ситуации на Украине в пользу России. По словам экс-помощника президента, помимо РФ в кластер могут войти США и Европа.

В марте 2025-го Сурков дал интервью французскому изданию L'Express. В нем он среди прочего заявил, что Россия будет расширяться во всех направлениях, «насколько позволит Бог и насколько хватит сил», что русский мир не имеет границ и существует везде, где есть российское влияние. При этом он указал, что при расширении главное — «не увлекаться и не браться за слишком большой кусок».

В апреле 2022 года бывший депутат Госдумы Илья Пономарев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил со ссылкой на собственные источники, что Сурков якобы находится под домашним арестом в рамках следственных мероприятий. Песков тогда заявил, что Кремль не располагает информацией об аресте экс-замглавы АП.

«Не располагаем такой информацией», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Что известно о работе Суркова в администрации президента

Владислав Сурков с конца 90-х годов работал в администрации президента. Сначала он занимал должность заместителя главы руководителя, позднее — первого замглавы администрации. Курировал создание партии «Единая Россия».

С декабря 2011 года по май 2013-го занимал пост вице-премьера, был ответственным за вопросы модернизации и инноваций. С 2013 года по февраль 2020-го был помощником Владимира Путина и курировал украинское направление, участвовал в переговорах «нормандской четверки» по вопросам исполнения Минских соглашений.

В феврале 2020 года Путин уволил Суркова с поста помощника. Близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков тогда сообщал, что решение написать заявление об отставке было принято помощником президента из-за «смены курса на украинском направлении».

