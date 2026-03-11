Пьяный россиянин отправил соседа по палате в реанимацию

В Москве задержали 40-летнего уроженца Башкирии, который в состоянии алкогольного опьянения избил пациента в отделении детоксикации, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичной Росгвардии. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и попал в реанимацию.

На патрульном маршруте росгвардейцы получили сигнал «тревога» из больницы на улице Саляма Адиля. Медперсонал рассказал, что один из лежащих в отделении спровоцировал драку и нанес другому множественные побои. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира и передали его полиции.

