11 марта 2026 в 18:08

Пьяный россиянин отправил соседа по палате в реанимацию

Росгвардейцы задержали мужчину, устроившего драку в московской больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве задержали 40-летнего уроженца Башкирии, который в состоянии алкогольного опьянения избил пациента в отделении детоксикации, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичной Росгвардии. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и попал в реанимацию.

На патрульном маршруте росгвардейцы получили сигнал «тревога» из больницы на улице Саляма Адиля. Медперсонал рассказал, что один из лежащих в отделении спровоцировал драку и нанес другому множественные побои. Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира и передали его полиции.

Ранее в Санкт-Петербурге силовики задержали молодого человека, который закидал камнями окна девушки, после того как она отказала ему в отношениях. Инцидент произошел вечером 9 марта в Красногвардейском районе. Злоумышленника задержали неподалеку от места ЧП. Им оказался 20-летний молодой человек.

До этого в Пензенской области полиция задержала 34-летнего мужчину, который напал на соседа с деревянным поленом из-за вспышки ревности. Его вывело из себя то, что он застал свою супругу за разговором с жителем соседнего дома.

