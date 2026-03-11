Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 15:19

Полиция накрыла банду «черных риелторов»

В Ульяновской области полиция задержала банда «черных риелторов»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Ульяновской области правоохранительные органы пресекли деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на «черном риелторстве» и подготовке убийств, рассказали ТАСС в пресс-службе СК РФ. Местная жительница организовала криминальный бизнес, привлекая к нему еще пятерых подельников для отъема недвижимости у наиболее уязвимых слоев населения.

Злоумышленники целенаправленно искали одиноких людей с алкогольной зависимостью, входили к ним в доверие и принуждали к продаже жилья по заниженным ценам, систематически спаивая своих жертв. В ходе расследования вскрылись шокирующие подробности: организатор группы планировала избавиться от одной из потерпевших, пытаясь отравить ее с помощью сильнодействующих препаратов.

В действиях организатора установлен эпизод о приготовлении к убийству одной из потерпевших путем предоставления подельнице сильнодействующего препарата и дачи указаний о добавлении его в рацион женщины, — пояснили в ведомстве.

Смерть должна была наступить от сочетания опасного вещества с алкоголем, однако одна из участниц группы отказалась исполнять преступный приказ и обратилась в полицию, что позволило предотвратить трагедию. В настоящее время все шестеро фигурантов дела задержаны силами сотрудников региональных управлений СК, МВД и Росгвардии. В отношении лидера группы и двух ее наиболее активных соучастников судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные участники находятся под подпиской о невыезде.

Ранее суд в Москве отказался возвращать квартиру пожилой женщине, которая попыталась оспорить сделку по распространенной мошеннической схеме, известной как «схема Долиной». Покупательница недвижимости осталась ее законной владелицей.

