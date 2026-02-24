Зимняя Олимпиада — 2026
24 февраля 2026 в 07:53

Аэропорт Ульяновска временно прекратил все полеты

Фото: Voller Ernst / Siegfried Steinac/Global Look Press
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту города Ульяновска, сообщила пресс-служба Росавиации. По ее данным, такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Ульяновск (Баратаевка). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

В Росавиации также уточнили, что параллельно с этим аэропорт Саратова отменил все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они также вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее появилась информация, что аэропорт Сочи продолжает работать в режиме временных ограничений. Это привело к массовым задержкам авиарейсов. По данным онлайн-табло воздушной гавани на 06:10 мск, вылета и прилета ожидают 102 рейса.

До этого временные ограничения ввели в аэропорту Казани. Воздушная гавань столицы Татарстана временно не принимает и не отправляет воздушные суда. Решение принято для обеспечения безопасности полетов.

