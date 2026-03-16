Пожар произошел в эмирате Эль-Фуджейра после атаки БПЛА

Беспилотник атаковал нефтепромышленный район в эмирате Эль-Фуджейра (входит в состав ОАЭ), сообщила пресс-служба эмирата в соцсети Х. Данных о жертвах и пострадавших нет.

В результате удара начался пожар. Сотрудники профильных служб уже приступили к тушению огня.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за атаку на стратегические объекты в Объединенных Арабских Эмиратах. Ударам подверглись нефтяное месторождение в эмирате Фуджейра, а также промышленная зона в эмирате Шарджа. Кроме того, в заявлении упоминаются объекты США на военной базе, расположенной в Кувейте.

До этого Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что силы противовоздушной обороны королевства отразили массированную атаку беспилотников в центре страны. Ведомство отчиталось об уничтожении восьми дронов в небе над столицей Эр-Риядом и городом Эль-Хардж.

Также сообщалось, что беспилотный летательный аппарат нанес удар по мосту короля Фахда, соединяющему территории Бахрейна и Саудовской Аравии. Отмечалось, что целью атаки стала важнейшая транспортная артерия региона.