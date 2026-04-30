Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
30 апреля 2026 в 08:55

Житель Энергодара погиб при ударе ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Один мирный житель погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины города — спутника ЗАЭС Энергодара, сообщил в соцсетях мэр Максим Пухов. По его словам, удар с помощью FPV-дрона был нанесен около 8:30 по московскому времени в районе одного из местных магазинов.

В результате атаки FPV-дрона по Энергодару погиб мирный житель. Это уже третий энергодарец погибший с начала этого года в результате вражеских ударов по городу. Более подробная информация позже, — сказано в сообщении.

Утром 30 апреля пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 189 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областей. Также ВСУ пытались атаковать Тульскую и Ульяновскую области, уточнили в министерстве.

Регионы
Энергодар
ВСУ
атаки ВСУ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.