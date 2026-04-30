Мэра Уфы доставили в суд

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева, подозреваемого в получении взятки, доставили в Советский районный суд для избрания меры пресечения, передает ТАСС. Представители Следственного комитета по Башкирии настаивают на самой строгой мере пресечения и просят суд заключить чиновника под стражу.

Да, [доставили], — подтвердили в суде.

Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства коррупционного дела, связанного с главой городской администрации.

Мэра Уфы задержали по подозрению в совершении должностных и коррупционных преступлений, сообщает СК России. По данным ведомства, задержание связано с изъятием земельного участка площадью свыше 1,3 тыс. квадратных метров на территории одного из санаториев. Следователи провели обыски и первые допросы.

Адвокат Вадим Багатурия сообщил, что чиновнику может грозить до 15 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. Эксперт также ожидает, что в качестве обеспечительных мер на имущество обвиняемого будет наложен арест.