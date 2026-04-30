30 апреля 2026 в 10:45

Медведев назвал главный тренд в политике Европы

Медведев: Европа сделала из желания краха России политический тренд

Дмитрий Медведев
Желание гибели российского государства стало доминирующим трендом западной и особенно европейской политики, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Выступая на просветительском марафоне «Знание.Первые», он назвал текущий курс Европы как открытую ставку на крах России.

Европейцы желают кончины России, не понимают ее и не хотят слышать, — высказался Медведев.

Ранее Медведев выразил мнение, что европейским королям следует помнить, что они «царствуют, но не правят», прежде чем делать заявления на тему политики. Так он оценил встречу президента Украины Владимира Зеленского и короля Швеции Карла XVI Густава во Львове, а также выступление короля Великобритании Карла III в Конгрессе США.

До этого Медведев предложил рассмотреть введение дополнительных сборов с Европейского союза в отношении российских удобрений. Он заявил, что на инициативы по обложению российских товаров пошлинами, которые направлены на финансирование восстановления Украины, РФ должна отвечать зеркальными мерами.

