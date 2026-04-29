29 апреля 2026 в 22:36

Медведев напомнил королям Европы афоризм «царствуют, но не правят»

Дмитрий Медведев
Европейским королям следует помнить, что они «царствуют, но не правят», прежде чем делать заявления на тему политики, написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсетях. Так он оценил встречу президента Украины Владимира Зеленского и короля Швеции Карла XVI Густава во Львове, а также выступление короля Великобритании Карла III в Конгрессе США.

Европейским королям стало настолько скучно, что они выбросили правила и ввязались в политику. Как иначе расценить разглагольствования Карла III и Карла XVI Густава о защите Украины и 5-й статье договора НАТО? Не пора ли им вспомнить, что они «царствуют, но не правят»? — написал Медведев.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что визит Карла III в США вряд ли повлияет на конфликт между США и странами Европы. По его словам, у сторон накопилось слишком много разногласий. Он отметил, что ситуация усугубляется из-за внутриполитических кризисных отношений. В то же время директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян заявил, что отношения США с ЕС и Великобританией утратили доверительный характер.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасаемся от простатита: элементарные, но работающие советы врачей
Блестящие пиджаки, прически, пластика: как менялся образ Киркорова — фото
Пугачева, развод, пластика: как Киркоров изменился за 41 год на сцене
Очевидцы сообщили, что над Липецком прогремела серия мощных взрывов
Один человек ранен при атаке ВСУ на Волгоградскую область
Авианосец США «Джеральд Форд» покинет Ближний Восток
В Госдуме оценили разговор Путина и Трампа
Путин обсудил с Кадыровым ликвидацию последствий наводнений в регионе
Трое мужчин пострадали при ударах беспилотников в Белгородской области
Захарова рассказала, какие последствия ждут мир из-за развития ИИ на Западе
Путин высказался о выборах лидера в Чечне
Экс-тренер «Спартака» оценил прогресс Сафонова во Франции
Путин указал, с какого региона россиянам нужно брать пример по рождаемости
«Истинное удовольствие»: Мамаев о матче ПСЖ — «Бавария»
Путин заявил об участии более 71 тыс. чеченцев в СВО
Путин поблагодарил Кадырова и чеченцев за вклад в СВО
Венгрия и Еврокомиссия договорятся о получении средств ЕС
Цена на нефть Brent резко выросла впервые с 2022 года
Трамп предложил Путину сделать одно действие в отношении Украины
Медведев напомнил королям Европы афоризм «царствуют, но не правят»
Дальше
Самое популярное
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
Общество

Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю

