Медведев напомнил королям Европы афоризм «царствуют, но не правят»

Европейским королям следует помнить, что они «царствуют, но не правят», прежде чем делать заявления на тему политики, написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсетях. Так он оценил встречу президента Украины Владимира Зеленского и короля Швеции Карла XVI Густава во Львове, а также выступление короля Великобритании Карла III в Конгрессе США.

Европейским королям стало настолько скучно, что они выбросили правила и ввязались в политику. Как иначе расценить разглагольствования Карла III и Карла XVI Густава о защите Украины и 5-й статье договора НАТО? Не пора ли им вспомнить, что они «царствуют, но не правят»? — написал Медведев.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что визит Карла III в США вряд ли повлияет на конфликт между США и странами Европы. По его словам, у сторон накопилось слишком много разногласий. Он отметил, что ситуация усугубляется из-за внутриполитических кризисных отношений. В то же время директор Первого департамента стран СНГ МИД РФ Микаэл Агасандян заявил, что отношения США с ЕС и Великобританией утратили доверительный характер.