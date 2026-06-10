Торг уместен: как вернуться на старую работу с зарплатой выше на 30%

Торг уместен: как вернуться на старую работу с зарплатой выше на 30%

Российские работодатели все чаще зовут обратно тех, кто когда-то уволился: согласно исследованию SuperJob, за последний год такие предложения получили сотрудники 48% компаний. О том, как вернуться на прежнее место на лучших условиях — с повышенной зарплатой, гибким графиком и различными нематериальными бонусами, — в материале NEWS.ru.

Почему сотрудники возвращаются на прежнее место

Согласно исследованию SuperJob, российские работодатели стали заметно чаще приглашать обратно бывших сотрудников. За последний год такие предложения направляли 48% компаний, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 32%. При этом далеко не всем удается вернуть тех, кого они хотели бы вновь видеть в штате.

Из компаний, которые звали уволившихся специалистов, лишь 14% сообщили, что обратно вернулись все приглашенные. В 67% организаций удалось вернуть только часть сотрудников, а 19% не смогли привлечь ни одного бывшего работника.

При этом авторы исследования обратили внимание и на уровень образования. Выяснилось, что специалистов со средним профессиональным образованием работодатели приглашают чаще, чем обладателей высшего.

Среди главных причин, по которым люди соглашаются вернуться, респонденты назвали достойную заработную плату — этот вариант выбрали 24% опрошенных.

«Возвращение бывших сотрудников — это взвешенное решение работодателей в условиях дефицита кадров», — пояснила NEWS.ru доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как правильно вести переговоры о своем возвращении

Независимый HR-эксперт Анна Аликова рекомендует в переговорах делать акцент на знании внутренних процессов компании. Отсутствие периода адаптации и быстрое включение в задачи — весомые аргументы для работодателя.

«Чтобы обосновать повышение зарплаты на 20–30%, лучше использовать рыночные данные и ссылаться на новые компетенции, приобретенные за время отсутствия. Помимо увеличения оклада, обсуждайте разовый бонус за возвращение, расширенный соцпакет или гибкий график», — советует собеседница NEWS.ru.

Аликова подчеркивает: переговоры следует вести деловито, без ультиматумов. При этом не стоит расторгать действующие отношения с текущим работодателем до подписания нового трудового договора. Такой подход, по словам эксперта, позволяет вернуться на прежнее место не с позиции просящего, а как востребованному специалисту.

Запрашивая желаемый уровень зарплаты, нужно четко обосновать свои сильные профессиональные навыки, связать их с новой должностью и показать потенциальный эффект для компании. Для этого полезно изучить аналогичные вакансии в других компаниях и сверить зарплаты. Работодатель тоже ограничен в возможностях повышения оклада, поэтому запрос должен быть адекватным, отмечают эксперты.

В качестве нематериальных бонусов они советуют просить новую должность, оплату обучения или более гибкий график. Это может сделать предложение бывшего работодателя выигрышнее при прочих равных условиях.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему компании зовут бывших сотрудников обратно и как превратить это в преимущество

Действительно, возвращение уволившихся специалистов позволяет компаниям сократить расходы на наем и адаптацию, объясняют эксперты. Они считают, что такая тенденция усилилась на фоне экономической ситуации и дефицита кадров.

«Чтобы возвращение оказалось выгодным обеим сторонам, сотрудник должен показать, какую дополнительную ценность принесет компании, а работодатель — предложить лучшие условия, чем прежде», — говорит NEWS.ru генеральный директор КРОС Екатерина Мовсесян.

Условия, по ее словам, лучше обсуждать на этапе переговоров.

«Важные базовые предпосылки — увольнение прошло без конфликтов, а за время работы в другом месте сотрудник прокачал навыки, значимые для предыдущего работодателя», — продолжает эксперт.

По ее мнению, к встрече с бывшим руководством стоит заранее подготовиться: изучить текущие задачи компании, собрать аргументы на языке бизнеса и показать, почему вам выгодно предложить условия лучше прежних. Например, если за время отсутствия вы получили опыт, позволяющий решить проблему, которая годами тормозила развитие компании, — это станет вашим сильнейшим козырем.

Читайте также:

Сокращения-2026: список профессий, права и выплаты

Мигрант с зарплатой 380 000: как это возможно в РФ — подробный разбор

Зарплата выше 400 тысяч: кому в России платят такие суммы — в чем подвох