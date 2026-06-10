Торг уместен: как вернуться на старую работу с зарплатой выше на 30%

Российские работодатели все чаще зовут обратно тех, кто когда-то уволился: согласно исследованию SuperJob, за последний год такие предложения получили сотрудники 48% компаний. О том, как вернуться на прежнее место на лучших условиях — с повышенной зарплатой, гибким графиком и различными нематериальными бонусами, — в материале NEWS.ru.
Почему сотрудники возвращаются на прежнее место
Согласно исследованию SuperJob, российские работодатели стали заметно чаще приглашать обратно бывших сотрудников. За последний год такие предложения направляли 48% компаний, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 32%. При этом далеко не всем удается вернуть тех, кого они хотели бы вновь видеть в штате.
Из компаний, которые звали уволившихся специалистов, лишь 14% сообщили, что обратно вернулись все приглашенные. В 67% организаций удалось вернуть только часть сотрудников, а 19% не смогли привлечь ни одного бывшего работника.
При этом авторы исследования обратили внимание и на уровень образования. Выяснилось, что специалистов со средним профессиональным образованием работодатели приглашают чаще, чем обладателей высшего.
Среди главных причин, по которым люди соглашаются вернуться, респонденты назвали достойную заработную плату — этот вариант выбрали 24% опрошенных.
«Возвращение бывших сотрудников — это взвешенное решение работодателей в условиях дефицита кадров», — пояснила NEWS.ru доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Как правильно вести переговоры о своем возвращении
Независимый HR-эксперт Анна Аликова рекомендует в переговорах делать акцент на знании внутренних процессов компании. Отсутствие периода адаптации и быстрое включение в задачи — весомые аргументы для работодателя.
«Чтобы обосновать повышение зарплаты на 20–30%, лучше использовать рыночные данные и ссылаться на новые компетенции, приобретенные за время отсутствия. Помимо увеличения оклада, обсуждайте разовый бонус за возвращение, расширенный соцпакет или гибкий график», — советует собеседница NEWS.ru.
Аликова подчеркивает: переговоры следует вести деловито, без ультиматумов. При этом не стоит расторгать действующие отношения с текущим работодателем до подписания нового трудового договора. Такой подход, по словам эксперта, позволяет вернуться на прежнее место не с позиции просящего, а как востребованному специалисту.
Запрашивая желаемый уровень зарплаты, нужно четко обосновать свои сильные профессиональные навыки, связать их с новой должностью и показать потенциальный эффект для компании. Для этого полезно изучить аналогичные вакансии в других компаниях и сверить зарплаты. Работодатель тоже ограничен в возможностях повышения оклада, поэтому запрос должен быть адекватным, отмечают эксперты.
В качестве нематериальных бонусов они советуют просить новую должность, оплату обучения или более гибкий график. Это может сделать предложение бывшего работодателя выигрышнее при прочих равных условиях.
Почему компании зовут бывших сотрудников обратно и как превратить это в преимущество
Действительно, возвращение уволившихся специалистов позволяет компаниям сократить расходы на наем и адаптацию, объясняют эксперты. Они считают, что такая тенденция усилилась на фоне экономической ситуации и дефицита кадров.
«Чтобы возвращение оказалось выгодным обеим сторонам, сотрудник должен показать, какую дополнительную ценность принесет компании, а работодатель — предложить лучшие условия, чем прежде», — говорит NEWS.ru генеральный директор КРОС Екатерина Мовсесян.
Условия, по ее словам, лучше обсуждать на этапе переговоров.
«Важные базовые предпосылки — увольнение прошло без конфликтов, а за время работы в другом месте сотрудник прокачал навыки, значимые для предыдущего работодателя», — продолжает эксперт.
По ее мнению, к встрече с бывшим руководством стоит заранее подготовиться: изучить текущие задачи компании, собрать аргументы на языке бизнеса и показать, почему вам выгодно предложить условия лучше прежних. Например, если за время отсутствия вы получили опыт, позволяющий решить проблему, которая годами тормозила развитие компании, — это станет вашим сильнейшим козырем.
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