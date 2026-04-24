Сокращения-2026: cписок профессий, права и выплаты

В России устойчиво растет количество сотрудников, которых планируется сократить, следует из данных Роструда. Тренд набирает обороты с середины прошлого года. По состоянию на 1 апреля число работников, рекомендованных к увольнению, превысило 105 тыс. человек. NEWS.ru объясняет, кто находится в зоне риска и как защитить свои права.

О чем говорит статистика по сокращениям сотрудников

Примечательно, что количество сотрудников, которых планируется сократить, в марте составило 104 775 человек, а в феврале — 100 397. По словам экспертов, цифры обескураживают, поскольку число работников, которые находились под угрозой увольнения в июне прошлого года, составляло 73 572 человека. То есть за 10 месяцев динамика увеличилась на 43%.

Чаще всего под сокращение попадают сотрудники финансовой сферы, работники больниц, а также госслужащие. Наибольшее число увольнений прогнозируется в Москве, Московской области, Омской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае.

Кто из работников находится в зоне риска

Как пояснила NEWS.ru доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская, в статистическом учете нет официальной категории «сотрудники, рекомендованные к увольнению». «Учет ведется по следующим показателям: планируемые увольнения — сообщаются работодателями в службы занятости при массовом высвобождении; фактические увольнения — регистрируются по основаниям ТК РФ; зарегистрированные безработные — граждане, обратившиеся в службы занятости после увольнения», — уточнила эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам представителей Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), сокращения носят точечный характер и в первую очередь затрагивают бюджетный сектор: работников региональных и муниципальных органов власти, налоговых инспекций, а также медицинских учреждений. При этом фактическое число уволенных в четвертом квартале 2025 года выросло на 59% по сравнению с тем же периодом 2024-го (32 600 против 20 500 человек), а оптимизацию штата проводят в 13% организаций.

Аналитики наблюдают колоссальный уровень выгорания среди работающего населения. В этой связи россияне стали чаще увольняться в никуда, чтобы взять перерыв в работе, отмечают эксперты Роскачества. Такой тренд наблюдается не только среди специалистов среднего звена, но и среди управленцев.

«Увольнение в никуда перестает быть чем-то из ряда вон выходящим и становится частью карьерной нормы. Особенно тенденция заметна в IT, маркетинге, продуктовых командах, креативных индустриях. У этих специалистов, как правило, есть финансовая подушка и уверенность, что они смогут вернуться через несколько месяцев», — объяснили в Роскачестве.

О чем свидетельствует тренд на сокращение сотрудников

Рекомендованные к увольнению — это не уволенные сотрудники, а люди, которых работодатели внесли в списки на сокращение, пояснила NEWS.ru руководитель информационного отдела профсоюза «Новый Труд» Мария Коледа.

«Причины увольнений различаются. В госсекторе главный фактор — дефицит бюджета. В первом квартале 2026 года расходы превысили доходы на 4,6 трлн рублей, а региональные бюджеты закончили 2025-й с рекордным дефицитом в 1,5 трлн рублей», — отметила эксперт.

По ее словам, во внебюджетном секторе причины другие: снижение темпов экономического роста и потребительского спроса, дорогие кредиты из-за высокой ключевой ставки ЦБ, а также автоматизация и ИИ, которые вытесняют персонал в отраслях с рутинными операциями.

Как сокращали работников в кризисные годы

Сравнение с кризисными годами дает дополнительный контекст, уточнила Коледа. В 2008-м общая численность уволенных достигала 689–985 тысяч человек — масштаб был кратно больше. В 2014–2016 годах в банковском секторе сократили около 120 тыс. сотрудников, и значительно выросла неполная занятость.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«С этой точки зрения 105 тыс. рекомендованных к увольнению — более скромные цифры, но важно учитывать, что это число продолжает быстро расти и „рекомендованные“ — это лишь вершина айсберга», — резюмировала эксперт.

Что нужно знать о своих правах при сокращении

Адвокат Александр Чумаков заявил NEWS.ru, что работодатели — экономные люди, поэтому они всегда постараются склонить вас к увольнению по собственному желанию. В этом случае никаких дополнительных выплат не полагается. Еще один популярный вариант — соглашение сторон, которое позволяет уволиться одним днем, но в данном случае все зависит от того, какие условия вы сумеете прописать, отметил он.

Классическое сокращение штатов — это настоящая головная боль для компании. Процедура настолько зарегулирована, что ошибиться в ней проще простого, а работники регулярно выигрывают такие дела в суде. Поэтому, если вас сокращают, а не просят уйти по-хорошему, имейте в виду: работодатель обязан предупредить вас за два месяца в письменном виде, уведомить профсоюз и службу занятости, а также предложить все свободные вакансии, которые у него есть, даже нижеоплачиваемые или нижестоящие должности.

Кроме того, важно помнить о неприкасаемых сотрудниках. Закон запрещает сокращать беременных, матерей-одиночек с детьми до 14 лет (или с ребенком-инвалидом до 18 лет), а также тех, кто находится в отпуске или на больничном. Не получится уволить члена профсоюза без согласия объединения, а несовершеннолетнего — без инспекции труда. Если вы попадаете в одну из этих категорий, то сокращение незаконно.

Главный вопрос — деньги. При сокращении вам обязаны выплатить выходное пособие в размере среднего месячного заработка, сказал Чумаков. Кроме того, за вами сохраняется средний заработок на период поиска новой работы — но не больше двух месяцев со дня увольнения. Если вы трудились в районах Крайнего Севера или в приравненных к ним местностях, то можно рассчитывать на выплаты до трех месяцев. Главное — не соглашайтесь на увольнение по собственному желанию, если вам полагается полноценное сокращение с гарантиями, советуют эксперты.

