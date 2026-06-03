В России призвали штрафовать работодателей за ложные данные в вакансиях Член ЛДПР Курбаков призвал ввести штрафы за ложные данные о зарплате в вакансиях

Работодателей необходимо штрафовать за заведомо ложные данные о заработной плате в вакансиях на сайтах объявлений, заявил NEWS.ru член ЛДПР, юрист, правозащитник, председатель организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. По его словам, тысячи соискателей ежедневно сталкиваются с обманом, когда обещанный доход в реальности оказывается значительно ниже.

Проблема недостоверной информации о зарплате в вакансиях стала бичом современного рынка труда, подрывающим доверие граждан к работодателям и госинститутам занятости. Тысячи соискателей сталкиваются с ситуацией, когда в объявлении указывается одна сумма, а на собеседовании или при трудоустройстве предлагается совершенно другая, зачастую в разы меньшая. Для решения проблемы необходимо внести изменения в КоАП РФ, дополнив его новой статьей, предусматривающей штрафы для работодателей. Они должны быть дифференцированы в зависимости от разницы между заявленной и фактической зарплатой: при расхождении до 20% — штраф в размере 50 тыс. рублей, от 20% до 50% — 100 тыс. рублей, свыше 50% — 200 тыс. рублей с возможностью приостановления деятельности организации до 90 суток, — пояснил Курбаков.

Он добавил, что также необходимо обязать работодателей раскрывать структуру выплат, включая оклад и премии. По словам общественника, все недобросовестные компании стоит заносить в специальный открытый реестр Роструда.

Необходимо обязать работодателей указывать в вакансиях не только размер зарплаты, но и ее структуру: оклад, премии, надбавки, а также условия труда, влияющие на ее размер. Для реализации инициативы направим соответствующие законопроекты в Госдуму, а также обратимся в Министерство труда и Роструд с предложением о разработке подзаконных актов, регламентирующих порядок размещения вакансий и контроль за достоверностью содержащейся в них информации. Кроме того, следует инициировать создание специального реестра недобросовестных работодателей, который будет вестись Федеральной службой по труду и занятости и размещаться в открытом доступе, — заключил Курбаков.

Ранее сенатор Артем Шейкин заявил, что мошенники освоили новую опасную схему обмана, полностью имитирующую процесс официального трудоустройства соискателей. По его словам, злоумышленники копируют поведение реальных кадровиков: находят жертву, предлагают выполнить тестовое задание и проводят многоэтапные профессиональные собеседования.