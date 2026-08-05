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05 августа 2026 в 02:58

Филатов рассказал о русофобном подходе Ирландии в Совете ЕС

Филатов: Ирландия намерена заработать политические очки на антироссийской позици

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ирландия может использовать председательство в Совете ЕС для укрепления антироссийского имиджа и получения политических преимуществ, заявил «Известиям» посол России в Дублине Юрий Филатов. Он считает, что страна занимается урегулированием разногласий при согласовании новых санкционных решений, и Дублин выступает за ужесточение ограничений против Москвы.

В Дублине рассчитывают использовать председательство для укрепления своего антироссийского реноме и попутно заработать политические очки на нынешней европейской русофобии, — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что демократы в палате представителей США, вероятно, выступят против законопроекта о новых санкциях против России и Ирана. Документ предусматривает пошлины до 500% на импорт из России.

До этого в пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне заявили, что законопроект о новых антироссийских санкциях оказывает медвежью услугу администрации США. В диппредставительстве напомнили, что неэффективность ограничительных мер против Москвы уже была проверена на практике.

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