Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 августа 2026 в 02:30

Мощная атака на Киев ночью 5 августа: цели, последствия, что известно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мониторинговые и военно-политические каналы в соцсетях информируют, что в ночь на среду, 5 августа, российские силы атаковали объекты ВСУ в Киеве. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Что известно о последствиях ударов по украинской столице?

Что известно об атаке на Киев ночью 5 августа

В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в украинской столице и части Киевской области.

«В Киеве прозвучали взрывы», — говорится в публикации.

По информации мониторинговых ресурсов, в столице сработали силы противовоздушной обороны, которые отражали воздушную угрозу. Ранее в этот день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая затем была частично снята в ряде регионов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в Святошинском районе.

Telegram-канал SHOT сообщил, что Киев оказался под массированной ракетной атакой ВС РФ, в нанесении удара участвовали ОТРК «Искандер» и гиперзвуковые ракеты «Циркон». Канал пишет, что в четырех районах украинской столицы видны мощные пожары после прилетов.

«Как стало известно SHOT, всего на столицу летели около 35 ракет ОТРК „Искандер“ и гиперзвуковые „Цирконы“. В результате атаки в районе Вишневого, Броваров, а также в Святошинском и Оболонском сейчас наблюдается мощнейшие пожары. Местные пишут в чатах, что слышна повторная детонация. Предварительно, атака велась по военным складам. Всего было слышно более 30 взрывов над Киевом и областью», — говорится в канале.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» также пишет, что Киев подвергся массированному удару.

«Киев охвачен пожарами после массированного ракетного удара», — отмечается в посте.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Зеленский ищет перемирия, РФ отвергла сигналы, атака на «Ленту»: что дальше

Налет на WB под Петербургом и детсад, 6 погибших: ВСУ атакуют РФ 4 августа

ВС РФ нанесли удары возмездия по Украине: склад оружия и ГСМ в Черноморске

Европа
Киев
атаки
ВС РФ
СВО
ВСУ
взрывы
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО предотвратила попытку атаки беспилотников на Москву
В Ростове-на-Дону загорелись АЗС и припаркованные автомобили
Филатов рассказал о русофобном подходе Ирландии в Совете ЕС
Залужный признал правду о членстве в НАТО: за что теперь воевать украинцам
«Можно запретить Сарику снимать?» Зрители против «Войны и мира» Андреасяна
Заводы США не успевают восполнять запасы оружия из-за Украины
Мощная атака на Киев ночью 5 августа: цели, последствия, что известно
На Крымском мосту ввели временное ограничение для водителей
Стали известны условия соглашения по Ормузскому проливу
Растения начали помогать в добыче российских редкоземов
В Домодедово ликвидируют последствия разлива химвеществ
Сестра Ким Чен Ына пригрозила Японии
Поездка к Ниагарскому водопаду закончилась задержанием россиянки в США
В России решили обновить ГОСТ на школьные дневники
«Киевские марионетки»: в МИД РФ назвали невозможным главный расчет Запада
Мирошник сообщил о гибели 49 мирных жителей РФ от атак ВСУ за неделю
Воду из родников в Москве лучше не пить: что случилось, в чем опасность
В трех аэропортах Москвы изменили порядок приема и отправки рейсов
Марочко допустил новые «мясные» штурмы ВСУ из-за Драпатого
Онищенко оценил риск завоза опасной инфекции из США в Россию
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.