Мощная атака на Киев ночью 5 августа: цели, последствия, что известно

Мониторинговые и военно-политические каналы в соцсетях информируют, что в ночь на среду, 5 августа, российские силы атаковали объекты ВСУ в Киеве. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Что известно о последствиях ударов по украинской столице?

Что известно об атаке на Киев ночью 5 августа

В Киеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в украинской столице и части Киевской области.

«В Киеве прозвучали взрывы», — говорится в публикации.

По информации мониторинговых ресурсов, в столице сработали силы противовоздушной обороны, которые отражали воздушную угрозу. Ранее в этот день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая затем была частично снята в ряде регионов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре в Святошинском районе.

Telegram-канал SHOT сообщил, что Киев оказался под массированной ракетной атакой ВС РФ, в нанесении удара участвовали ОТРК «Искандер» и гиперзвуковые ракеты «Циркон». Канал пишет, что в четырех районах украинской столицы видны мощные пожары после прилетов.

«Как стало известно SHOT, всего на столицу летели около 35 ракет ОТРК „Искандер“ и гиперзвуковые „Цирконы“. В результате атаки в районе Вишневого, Броваров, а также в Святошинском и Оболонском сейчас наблюдается мощнейшие пожары. Местные пишут в чатах, что слышна повторная детонация. Предварительно, атака велась по военным складам. Всего было слышно более 30 взрывов над Киевом и областью», — говорится в канале.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» также пишет, что Киев подвергся массированному удару.

«Киев охвачен пожарами после массированного ракетного удара», — отмечается в посте.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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